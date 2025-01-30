سقوط مسجل خطر قبل ترويج مخدر الحشيش في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط تاجر مواد مخدرة، مقيم بمركز الصف بمحافظة الجيزة، ويتردد علي أحدي قري مركز طامية للترويج لتحارته غير المشروعة، وتم التحفظ علي سيارة كان يستقلها، و27 قطعة "طربة" من مادة بنية اللون يشتبه في أنها جوهر الحشيش المخدر.





كانت معلومات وردت الي وحدة البحث الحنائي بمركز طامية، تفيد بأن أحد الأشخاص من مركز الصف بالحيزة، يتردد علي قرية منشأة الجمال دائرة المركز، للترويج للتجارة المواد المخدرة، وقد أثبتت التحريات صحة المعلومات، وتم إخطار اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، بما أسفرت عنه التحريات، فكلف علي الفور بإستئذان العامة، بتفتيش المتهم حال تواجده بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، توجهت مأمورية بقيادة النقيب محمد البوشي إلى موقع تردد المتهم واعدت الأكمنة الثابتة والمتحركة، وفور ظهور" م. أ . م . م " 37 سنة، مقيم عرب العبابدة بمركز الصف بمحافظة الجيزة، يستقل السيارة رقم ( ط ن 7473 )، تم إيقافه، وإطلاعه علي هوية المأمرية وتصريح النيابة بالتفتيش.

وتوجهت القوة لتفتيش السيارة في حضور المتهم، وعثر بداخلها على كرتونة بها كيس اسود يحتوي على 5 على بكل علبة 5 قطع بنية اللون يشتبه في أنها جوهر الحشيش المخدر، منا عثر علي كيس آخر بداخله قطعتين من نفس المادة، بإجمالي 27 قطعة، ومبلغ مالي 700 جنيه، وهاتف محمول، ورخصة تسيير السيارة المضبوطة، ورخصة قيادة درجة ثالثة تخص المتهم.

بسؤاله أقر لامتلاكه المضبوطات، وبتطوير التحقيق معه أقر أنه يروج لتجارته غير المشروعة بمحافظة الفيوم، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته المحرمة، والسيارة يستخدمها في التنقلات والهاتف المحمول للتواصل مع عملائة.

تحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وتم عرض المتهم والاحراز علي النيابة المختصة، لمباشرة التحقيقات.