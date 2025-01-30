الأهلي يتحمل جزءا من الشرط الجزائي في عقد بن شرقي مع الريان

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة النادي الأهلي، تحمل النادي جزء من قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد أشرف بن شرقي مع الريان القطري.

وقال إن الريان القطري طلب دفع أشرف بن شرقي الشرط الجزائي لفسخ عقده والنادي الأهلي قرر تحمل جزء من المبلغ مع النجم المغربي.

وأعلن النادي الأهلي رسميا تعاقده مع أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف الموسم، ويبدأ العقد من شهر يناير الجاري وينتهي في صيف 2027.

ويحصل أشرف بن شرقي مع الأهلي في الموسم الواحد على مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار يحصل عليهم بالجنيه المصري.

كان أشرف بن شرقي وصل القاهرة صباح أمس، وقام بالتوقيع على عقود الانتقال للمارد الأحمر، قبل أن يخضع للكشف الطبي تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة قبل قليل

وكان الريان القطري أعلن صباح أمس فسخ تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي بناء على رغبة اللاعب في ذلك، ليصبح لاعب الزمالك السابق لاعبا في نادي القرن الأفريقي في صفقة جماهيرية وفنية مدوية.