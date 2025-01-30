ننشر خارطة القوافل الطبية المجانية في قرى محافظة دمياط



اعلنت مديرية الشئون الصحية في دمياط عن قيام رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بتنظيم قوافل طبية بمركزي كفر سعد و دمياط عن طريق قيام بنك الشفاء بتوفير الأطقم الطبية و الكشف وصرف الأدوية و إجراء العمليات بالمجان و ذلك أيام الاثنين ٣ فبراير ، مركز كفر سعد الوحدة الصحية بكفر شحاتة وهي قافلة رمد متكاملة و الثلاثاء ٤ فبراير في مركز كفر سعد الوحدة الصحية بكفر شحاتة وهي قافلة تخصصات متكاملة عبارة عن عظام و باطنة و أطفال و جلدية و أنف و أذن وحنجرة

كما سيتم تنفيذ قافلة يوم الأربعاء ٥ فبراير في مركز دمياط داخل الوحدة الصحية بشط جريبة وهي قافلة تخصصات متكاملة عبارة عن عظام و باطنة و أطفال و جلدية و أنف و أذن وحنجرة و الخميس ٦ فبراير في مركز دمياط الوحدة الصحية بشط جريبة وهي قافلة رمد متكاملة

وأهابت المديرية بالمواطنين الراغبين في الكشف التوجه إلى القوافل الطبية المذكورة وفقا للمكان و التاريخ المحددين .

نظمت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة في دمياط بقيادة الدكتورة مروه صالح احتفالية برنامج التربية الإيجابية في مرحلته الثالثة حيث يأتي البرنامج في تعاون مشترك بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة اليونيسف في تعاون مشترك بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة اليونيسف تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتحت إشراف الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط و بحضور الدكتورة نورة عسل منسق برنامج التربية الايجابية بوزارة الصحة و السكان .

ضمت الاحتفالية فريق اطباء الاعلام و التربية السكانية القائمين على تنفيذ البرنامج بالإضافة إلى بعض أولياء الأمور المستفيدين تدريبات البرنامج.



ضمت الاحتفالية فريق اطباء الاعلام و التربية السكانية القائمين على تنفيذ البرنامج بالإضافة إلى بعض أولياء الأمور المستفيدين تدريبات البرنامج.

