تعرف على تفاصيل عقد أشرف بن شرقي مع الأهلي

أعلن النادي الأهلي رسميا تعاقده مع أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف الموسم، ويبدأ العقد من شهر يناير الجاري وينتهي في صيف 2027.

ويحصل أشرف بن شرقي مع الأهلي في الموسم الواحد على مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار يحصل عليهم بالجنيه المصري.

كان أشرف بن شرقي وصل القاهرة صباح أمس، وقام بالتوقيع على عقود الانتقال للمارد الأحمر، قبل أن يخضع للكشف الطبي تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة قبل قليل

وكان الريان القطري أعلن صباح أمس فسخ تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي بناء على رغبة اللاعب في ذلك، ليصبح لاعب الزمالك السابق لاعبا في نادي القرن الأفريقي في صفقة جماهيرية وفنية مدوية.