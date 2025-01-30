حماس تعلن استشهاد قائد هيئة الأركان محمد الضيف وعدد من القادة البارزين

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، مساء الخميس، استشهاد محمد الضيف، الذي كان يشغل منصب قائد هيئة الأركان في الكتائب.

وفي كلمة مصوّرة، قال الناطق العسكري إن الضيف استشهد خلال المواجهات الدائرة، مؤكدًا أن رحيله لن يؤثر على مسار العمليات، بل سيزيد من عزيمة المقاتلين.

كما أعلن عن استشهاد عدد من القادة العسكريين البارزين، من بينهم مروان عيسى، الذي كان يشغل منصب نائب القائد، إلى جانب غازي أبو طماعة، المسؤول عن التسليح والخدمات القتالية، ورائد ثابت، قائد القوى البشرية، إضافة إلى رافع سلامة، الذي كان يقود العمليات في خانيونس.

وأكد المتحدث أن غياب هؤلاء القادة لن يترك فراغًا في البنية العسكرية للكتائب، مشددًا على أن الصفوف القيادية مستمرة في العمل دون أي اضطراب، في إشارة إلى استمرار العمليات رغم الضربات التي استهدفت كبار القادة.

ويُذكر أن الضيف نجا من سبع محاولات اغتيال سابقة، ما أكسبه سمعة كبيرة في التخفي والمراوغة، حتى أطلق عليه لقب "سيد التمويه" و"الرجل الذي لا يُقهر".