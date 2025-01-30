أعلنت مدرية التربية والتعليم بالجيزة عبر صفحتها الرسمية" الفيس بوك " عن فتح باب التظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة .

وبناء على تعليمات سعيد عطية وكيل الوزارة يتم التنبيه بما يلي:

١- فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول وذلك اعتبارًا من يوم السبت ١ فبراير ٢٠٢٥ وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

٢- إعلان النتيجة بالمدارس فور وصولها على أن يتم وضعها في مكان واضح ومتاح للطلاب وأولياء الأمور تسهيلًا عليهم في الاطلاع عليها.

٣- حظر تحصيل أي رسوم مقابل حصول الطلاب على النتيجة ويُشدد على أن أي مخالفة في هذا الشأن ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

يُرجى الالتزام التام بهذه التعليمات مع تحمل السادة مديري المدارس المسؤولية الكاملة عن تنفيذها بدقة.