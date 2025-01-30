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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الكشف على ١١٤٥ مواطنًا في القافلة الطبية المجانية في حي الزهور بالعريش

الكشف على ١١٤٥ مواطنًا
الكشف على ١١٤٥ مواطنًا في القافلة الطبية المجانية بحي "الزهو
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أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، توقيع الكشف الطبي على ١١٤٥مواطنًا خلال اليوم الأول والثاني ، للقافلة الطبية المجانية التي نظمتها المديرية بحي الزهور مدينة العريش ، وذلك في إطار مبادرة "بداية" التي أطلقها رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية في مختلف المناطق.

وأوضح الدكتور أحمد حسانين ، منسق عام القوافل، أن القافلة ضمت التخصصات، الجراحة العامة، أمراض الباطنة، طب الأطفال، النساء والتوليد، والأمراض الجلدية، والرمد

و أشار الدكتور أحمد ، أن القوافل الطبية مستمرة في تقديم خدماتها بهدف تسهيل وصول الخدمة الطبية إلى المواطنين في أماكن سكنهم ، وأن القوافل تستهدف المناطق البعيدة والمحرومة لضمان توفير الخدمة الصحية لأهالي شمال سيناء

 

الأمراض الجلدية الرعاية الصحية القافلة الطبية المجانية مدينة العريش مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء