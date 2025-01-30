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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ الجيزة تتفقد أعمال التطوير بمحيط مكتبة خالد بن الوليد والكيت كات بإمبابة.. صور

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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أجرت الدكتور هند عبد الحليم، نائب محافظ  الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمحيط مكتبة خالد بن الوليد بحي إمبابة ورافقها السيد محمد مرعي السكرتير العام المساعد للمحافظة وأشرف بكر رئيس حي إمبابة. 

في اطار تكليفات  محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بالمتابعة الدورية لأعمال التطوير الجارية للوقوف علي نسب الإنجاز.
كما تفقدت نائب المحافظ أعمال تطوير ميدان الكيت كات بحي إمبابة، مشيرة إلى أن الأعمال تضم دعم ارصفة المشاة بالانترلوك وزراعة المسطحات الخضراء والزراعات لإضفاء المظهر الحضاري علي الميدان ورفع كفاءة البلدورات وتحسين طبقة الطريق . 
ووجهت هند عبد الحليم رئيس حي إمبابة بضرورة سرعة انجاز الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية في التنفيذ في اطار حرص المحافظة على رفع كفاءة وتطوير الميادين الرئيسية .

نائب المحافظ تتفقد اعمال التطوير بمحيط مكتبة خالد بن الوليد ميدان الكيت كات حي امبابة