الجونة يضم محمد النحاس من إنبي على سبيل الإعارة

أعلن نادي الجونة، عن انضمام محمد النحاس لاعب نادي إنبي الي صفوف الفريق على سبيل الإعارة، ضمن انتقالات يناير "الميركاتو الشتوي".

يأتي ذلك في إطار قيام مسؤولي الفريق بعمل صفقات لتدعيم صفوف الفريق وتحسين أداءهم الفني لتحسين نتائجهم في المباريات المقبلة تحت قيادة علاء عبدالعال.

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 22 عاما من ناشئين الفريق البترولي.

وشارك النحاس في الموسم الماضي مع إنبي في 14 مباراة بعدد دقائق 354 دقيقة.

وتمكن من تسجيل هدف واحد في الموسم الماضي وكان ضد الزمالك في المباراة التي خسرها فريقه 4-2.

وفاز الزمالك على منافسه الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري.

ويتذيل الجونة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط.