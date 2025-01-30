على مركب في النيل .. أشرف بن شرقي أهلاوي

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع المغربي اشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي.

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو للاعب المغربي أشرف بن شرقي وهو في مركب بنهر النيل متوجها إلى مقر النادي الأهلي الجزيرة .

وعلق الحساب الرسمي للنادي قائلا: للقاهرة لون واحد .. لإفريقيا بطل واحد

تواجد أشرف بن شرقي ظهر اليوم في ملعب مختار التتش رفقة شقيقة ووكيل أعماله، وكان في إستقباله إمام عاشور ولاعبي الأهلي في أول ظهور داخل النادي كما عقد جلسه مع مارسيل كولر المدير الفني.

وعلمت “البوابة نيوز” أن أشرف بن شرقي لن يشارك في التدريبات، حيث سيتوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى بلاده لإنهاء بعض الإجراءات ويعود بعد يومين للانتظام في التدريبات.

الأهلي يتسلم بطاقة أشرف بن شرقي الدولية

تسلم مسئولو النادي الأهلي البطاقة الدولية الخاصة باللاعب المغربي أشرف بن شرقي اليوم الخميس، بعد التعاقد معه تمهيدا لقيده رسميًا في قائمة الأهلي المحلية والأفريقية.

ووقع بن شرقي على عقود الانتقال للنادي الأهلي لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع نادي الريان القطري.