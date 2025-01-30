فجرًا.. نهائى مصرى خالص فى بطولة جى بى مورجان للإسكواش 2025

تتجه أنظار عشاق "القفص الزجاجى" فى تمام الثانية فجر الليلة، نحو ولاية نيويورك بالولايات المتحدة، لمتابعة النهائى المصرى الخالص فى بطولة جي بي مورجان للإسكواش 2025 للسيدات، وذلك بين الإعصار نوران جوهر لاعبة بالم هيلز والمصنفة الأول عالمياً، والمصنفة الثالثة هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة.

تأهلت هانيا الحمامي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالميًا، إلى نهائى تلك البطولة بعد الفوز فى نصف النهائي على مواطنتها نور الشربيني المصنفة الثانية عالميًا، بنتيجة (1-3) بواقع نقاط 11-6, 11-4, 9-11, 11-9 في مباراة استغرقت (55) دقيقة.

فيما تأهلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز والمصنفة الأولى عالمياً إلى نهائى تلك البطولة بعد الفوز على الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة بنتيجة 3-1.

وتُقام بطولة جي بي مورجان للإسكواش 2025 في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة، خلال الفترة من 23 إلى 30 يناير الجاري، بمجموع جوائز 219 ألف دولار.