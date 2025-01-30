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الخميس 30 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. لايبزيج يفعل بند شراء تشافي سيمونز من باريس سان جيرمان

تشافي سيمونز لاعب
تشافي سيمونز لاعب لايبزيج
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أعلن نادي لايبزيج الألماني، اليوم الخميس، رسميًا ضم الهولندي الشاب تشافي سيمونز من باريس سان جيرمان الفرنسي نهائيًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قرر لايبزيج تحويل إعارة نجمه الهولندي تشافي سيمونز إلى انتقال نهائي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد تفعيل بند شراء عقد اللاعب صاحب الـ21 عامًا.

لايبزيج يضم تشافي سيمونز نهائيًا

كان سيمونز انضم إلى صفوف لايبزيج على سبيل الإعارة في صيف 2023، وتألق بشكل لافت، ما دفع النادي الألماني إلى اتخاذ قرار بتفعيل بند الشراء في عقده.

وقع سيمونز عقدًا مع لايبزيج يمتد حتى صيف 2027، في حين أن تقارير صحفية ذكرت أن لايبزيج يدفع مبلغ قدره 50 مليون يورو لنادي باريس سان جيرمان مقابل الصفقة.

لعب تشافي سيمونز 60 مباراة مع لايبزيج في مختلف المسابقات خلال فترة الإعارة، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 19 هدفًا.

ودع فريق لايبزيج منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل المركز الـ32 في مرحلة الدوري.

 تشافي سيمونز
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