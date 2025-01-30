انطلاق بطولة الجمهورية للجودو للكبار بطلائع الجيش

انطلقت اليوم بطولة الجمهورية للجودو مرحلة العمومي "رجال - سيدات "، وذلك خلال الفترة من ٣٠ يناير الي ١ فبراير داخل صالة طلائع الجيش، تحت رعاية محمد مطيع رئيس الاتحاد المصرى للجودو.

وقد شهدت البطولة حضور كلا من الاستاذ محمد مطيع رئيس الاتحاد، واللواء أ.ح دكتور محمد عزازي العسال رئيس جهاز الرياضه العسكري، والذين يشهدان افتتاح أولي بطولات الچودو في الموسم الجديد، بحضور مجلس ادارة الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو.

وقد شهدت البطولة مشاركة عدد كبير من اللاعبين من مختلف الأندية و الهيئات الرياضية وذلك لنشر اللعبة فى أوسع نطاق.

ومن جانبه أبدى محمد مطيع رئيس الاتحاد سعادته بعد نجاح بطولة الجمهورية، والتى شهدت ظهور لاعبين جدد للمنتخب مشيرا أن الفترة القادمة ستشهد طفرة في اللعبة.