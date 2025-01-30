محافظ دمياط يشهد تجربة إعادة كشط الإسفلت

شارك الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط في تنفيذ لتجربة الرصف باستخدام الخلطة الاسفلتية الباردة وإعادة تدوير ناتج كشط الأسفلت بأعمال الرصف بعملية رد الشئ لاصله بالشهابية واكد الشهابى " ان المحافظة تسعى إلى تطبيق النموذج لما له من مردود اقتصادى وبيئى وتمتلك مواصفات مصنفة عالمياً"

التقى محافظ دمياط ، مع المهندس حسن شكرى و المهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق .

وناقش آليات تطبيق تجربة الرصف باستخدام الطبقه الأسفلتية الباردة ، والتى تعد حل مثالى فى مواجهة تحدى توفير مادة البتومين المستخدمة بالرصف بالاسفلت وفقًا لاسس علمية ومواصفات مصنفة عالمياً ، وبحث مقترحات تنفيذ ذلك بالطرق الداخلية بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

واطلع " المحافظ " كذلك على تجربة إعادة تدوير واستخدام كشط الطبقة الاسفلتية بإضافة المستحلبات البتومينية على البارد ، وذلك لترميم القطوعات الناتجة عن توصيل أعمال المرافق بسرعة وجودة عالية وسعر مناسب ، مما يساهم فى الحد من الحوادث ورفع كفاءة الطرق .

وأشار الى اهتمام المحافظة بتطبيق تلك التجارب لتحقيق المردود الاقتصادي والبيئى حيث يتم استخدام مواد صديقة للبيئة .

وشهد " المحافظ " تنفيذ هذا النموذج عمليًا خلال جولته بمنطقة ميدان الشهابية والتى رافقه خلالها الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، حيث تم البدء في ترميم القطع الناتج عن توصيل الكهرباء، وناقش خلال الزيارة خطة التنفيذ لرد الشئ لأصله الفوري وفقًا للمعايير والمواصفات الفنية المحددة .