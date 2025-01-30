قبل نهائى الليلة.. على فرج يسيطر على تاريخ المواجهات مع دييجو ألياس

قبل نهائي الليلة، يسيطر الملك المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الاول عالميًا، على تاريخ المواجهات التى تجمعه بنظيره البيروفى دييجو ألياس المصنف الثالث عالمياً، والتى وصلت لـ 32 مباراة جمعت بينهما.

ويلتقى فى تمام الثالثة فجر غدا الجمعة، المصري على فرج لاعب فريق وادى دجلة، نظيره البيروفى دييجو ألياس، نهائى بطولة جي بي مورجان للإسكواش 2025 ، والتى تستضيفها ولاية نيويورك بالولايات المتحدة.

تأهل على فرج

وتأهل على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، إلى نهائى بطولة جى بى مورجان بعد الفوز على اللاعب بول كولي المصنف الرابع عالميًا، بنتيجة 0-3 بواقع نقاط 11-8, 11-7, 11-7 في مباراة استغرقت (46) دقيقة.

تأهل دييجو ألياس

فيما تأهل البيروفى دييجو ألياس المصنف الثالث عالمياً إلى نهائى تلك البطولة بعد الفوز على التايجر المصرى مصطفى عسل لاعب بالم هيلز والمصنف الثانى عالمياً بنتيجة 3-1، وكانت نتيجة الأشواط 11-5, 8-11, 11-8, 11-9 .

تاريخ المواجهات بين فرج ودييجو

وتقابل على فرج مع دييجو الياس، فى 32 مناسبه سابقة، حقق علي فرج الفوز فى 27 مرة، مقابل 5 مرات للاعب البيروفى.

فيما جمعت 6 مواجهات بين اللاعبين هذا الموسم فى مختلف البطولات، حقق خلالها على فرج الفوز فى 5 بينما فاز دييجو فى واحده، والتى جاءت كالتالى:

- فوز علي فرج فى نصف نهائى بطولة Egyptian Open بنتيجة 3-0.

- فوز علي فرج فى نصف نهائى بطولة Paris Open بنتيجة 3-2.

️- فوز دييجو فى نصف نهائى بطولة Qatar Classic بنتيجة 3-0.

- فوز علي فرج فى نهائى بطولة US Open بنتيجة 3-0.

️- فوز علي فرج فى نهائى بطولة Singapore Open بنتيجة 3-2.

️- فوز علي فرج فى نصف نهائى بطولة Hong Kong Open بنتيجة 3-1.