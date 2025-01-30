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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أهلي جدة ينتصر على العروبة بثنائية في الدوري السعودي.. فيديو

مباراة أهلي جدة ضد
مباراة أهلي جدة ضد العروبة
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حقق فريق أهلي جدة انتصارًا على مضيفه العروبة بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب نادي العروبة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

تمكن زياد الجهني من افتتاح التسجيل في الدقيقة التاسعة بضربة رأسية متقنة، بعد ركلة ركنية من الجزائري رياض محرز، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني، واصل أهلي جدة ضغطه، حتى تمكن المهاجم فراس البريكان من تسجيل هدف في الدقيقة 77، لكن ألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 90+6، احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح أهلي جدة، نفذها بنجاح المهاجم الإنجليزي إيفان توني، ليحصد الراقي 3 نقاط جديدة هذا الموسم.

بتلك النتيجة، ظل أهلي جدة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 35 نقطة، بينما تجمد رصيد العروبة عند 14 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

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