وسط هتافات وترحيب كبير.. وصول الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله والقدس المحتلة

أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية"، مشاهد لوصول الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله والقدس المحتلة وسط هتافات وترحيب كبير.

وخرج الأسرى الفلسطينيون من أعمار مختلفة إلى بيوتهم من سجون جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد سنوات طويلة قضوها في سجون جيش الاحتلال، وبعد نحو 15 شهرا من الحرب على غزة، وهناك غزيون من بينهم، وهناك عدد من الأسيرات والقُصّر.

وخرج الأسرى الفلسطينيون بعد محاولات لعرقلة مستمرة من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما بثت قناة القاهرة الإخبارية مشاهد أخرى من القدس المحتلة لعودة الأسرى الفلسطينيين، بعدما جرى تأخير خروج الأسرى بسبب محاولات العرقلة المستمرة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو.