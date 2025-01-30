مشوار على فرج ودييجو من البداية حتى النهاية بـ"جي بي مورجان للإسكواش 2025"

يلتقى في تمام الثالثة فجر غد الجمعة المصري، على فرج لاعب فريق وادى دجلة، نظيره البيروفى دييجو ألياس، نهائي بطولة جي بي مورجان للإسكواش 2025 ، والتى تستضيفها ولاية نيويورك بالولايات المتحدة، بعد مشوار أمتلئ بالعقبات.

وتأهل على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، إلى نهائي بطولة جى بى مورجان بعد الفوز على اللاعب بول كولي المصنف الرابع عالميًا، بنتيجة 0-3 بواقع نقاط 11-8, 11-7, 11-7 في مباراة استغرقت (46) دقيقة.

مشوار على فرج

وشهدت مسيرة الفرعون المصرى على فرج فى تلك النسخة من البطولة مباريات قوية جاءت كالتالى:

- الفوز فى الدور الأول على المصرى يوسف سليمان المصنف 11 عالمياً، بنتيجة 3-1.

- الفوز فى الدور الثانى على القطرى عبد الله التميمى المصنف 25 بنتيجة 3-1.

- الفوز فى ربع النهائى على الإنجليزى محمد الشوربجى المصنف الثامن بنتيجة 3-2.

- الفوز فى نصف النهائى على التشيكى بول كول المصنف الرابع بنتيجة 3-0.



مشوار دييجو ألياس

فيما تأهل البيروفى دييجو ألياس المصنف الثالث عالمياً إلى نهائى تلك البطولة بعد الفوز على التايجر المصرى مصطفى عسل لاعب بالم هيلز والمصنف الثانى عالمياً بنتيجة 3-1، وكانت نتيجة الأشواط 11-5, 8-11, 11-8, 11-9 .

- الفوز فى الدور الأول على المصرى محمد زكريا المصنف 26 بنتيجة 3-1.

- الفوز فى الدور الثانى على المصرى محمد أبو الغار المصنف 30 بنتيجة 3-1.

- الفوز فى ربع النهائى على الويلزى جويل ميكين المصنف الخامس بنتيجة 3-1.

️- الفوز فى نصف النهائى على المصرى مصطفى عسل المصنف الثانى بنتيجة 3-1.



