محافظ دمياط يلتقي مستشار وزير المالية

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه اليوم، الدكتور شريف حازم منصور مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، حيث جاء اللقاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والأستاذ أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

وناقش الشهابى، مع مستشار وزير المالية عدد من الملفات فى ضوء الفرص الاستثمارية التى تتمتع بها المحافظة والتى استعرضها المحافظ خلال اللقاء للعمل فى اطارها.

وعلى هذا الصعيد، أشار محافظ دمياط " إلى أن دمياط محافظة صناعية تجارية من الطراز الأول خاصةً مع وجود ميناء دمياط الذى يشهد طفرة تنموية جديدة مع إنشاء محطة حاويات تحيا مصر ، علاوة على وجود منطقة حرة عامة تصل نسبة الاشغال بها ١٠٠% ، علاوة على خطة إنشاء منطقة حرة جديدة، ووجود مدينة دمياط الأثاث ، وأشار المحافظ إلى عدد من المشروعات التى تشهدها المحافظة، كما تحدث عن أهم الصناعات التى تشتهر بها دمياط والتى يأتى أبرزها صناعات الأثاث والحلويات و الأجبان ، علاوة على اشتهارها بمهنة الصيد ووجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بها ، ووجود بقع سياحية هامة بدمياط و أول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا وأكد أن المحافظة اتخذت عدد من الخطوات لتطوير تلك الصناعات والترويج لدمياط على كافة المستويات والذى تم وضعه كأهم أهداف "مهرجان دمياط".

وأكد محافظ دمياط، حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة، والاستعانة بالخبرات التى تمتلكها وزارة المالية لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بدمياط لتذليل اى عقبات وتشجيع الاستثمار والتيسير علي المستثمرين، من خلال تقديم حزمة من التيسيرات مما يساهم فى توفير مناخ ملائم ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف منصور أن وزارة المالية تحت قيادة الدكتور أحمد كجوك لدعم تلك الرؤى والاستراتيجيات التى تُعد من أهم ملفات عمل الوزارة، لاهميتها فى دعم الاقتصاد، حيث سيتم تنفيذ شراكة متميزة بين المحافظة والوزارة بدعم من وحدة الشراكة بها للوصول إلى نموذج نجاح رائد.