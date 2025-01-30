محافظ الشرقية يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار زيارتها للمحافظة، للمشاركة في احتفالية "يدوم الفرح" والمنفذة من قبل مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع المحافظة لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

أشاد محافظ الشرقية بدور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ المبادرات الإنسانية وتقديم المنح والمساعدات العاجلة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة ليحيوا حياة كريمة وكذلك تعاونها المثمر مع البنك المركزي المصري والبنك الزراعي المصري ومؤسسة حياه كريمة في تنفيذ مبادرة يدوم الفرح لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج بالمحافظة مؤكداً على استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والمديرية لتقديم أفضل الخدمات للفئات المستحقة وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.

ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لا تدخر جهداً في التعاون والتنسيق مع محافظات الجمهورية ومتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم للأندية الاجتماعية والثقافية ومكاتب التأهيل الاجتماعي لتقديم أفضل الخدمات لذوي الهمم بخلاف ما تقدمه من مساعدات ومعاشات ضمان وتكافل وكرامة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.

أهدى محافظ الشرقية دروعا تذكارية لوزيرة التضامن الاجتماعي، وللمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولمستشاره محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية تقديراً لجهودهم المخلصة في مد مظلة الحماية الاجتماعية لكافة الأسر الأولى بالرعاية لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم حضر اللقاء السفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة والدكتورة غادة توفيق مستشارة محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة والعقيد أ.ح أحمد المهدي مدير مكتب مؤسسة حياه كريمة بالشرقية وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي وعدد من نواب البرلمان.