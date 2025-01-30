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الخميس 30 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة يحصن نجمه الشاب بيدري بعقد طويل الأمد

بيدري نجم برشلونة
بيدري نجم برشلونة
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، تجديد التعاقد مع نجمه الشاب بيدري جونزاليس بعقد طويل الأمد.

مدد برشلونة عقد بيدري حتى صيف عام 2030، ليحصنه من أعين كبار الأندية الأوروبية، في ظل اعتماد البلوجرانا على مواهبه الشابة.

كان من المقرر أن ينتهي عقد بيدري مع برشلونة في صيف 2026، إلا أن النادي الكتالوني سارع إلى تمديد عقده لضمان بقائه في صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة.

برشلونة يجدد عقد بيدري 

وبهذا التجديد، يكون بيدري ثالث لاعب يجدد عقده مع برشلونة مؤخرًا، بعد جيرارد مارتن حتى 2028 ورونالد أراوخو حتى 2031.

بيدري 

بدأ بيدري مسيرته مع برشلونة في صيف 2019 قادمًا من لاس بالماس، ثم أصبح أحد المواهب الشابة على مستوى العالم.

لعب بيدري 20 مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفين آخرين.

كما أسهم بيدري جونزاليس في حصد منتخب إسبانيا الأولمبي الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، وكان ضمن أسباب تتويج المنتخب الأول بلقب يورو 2024.

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