رونالدو يتصدر تشكيل النصر أمام الرائد في الدوري السعودي

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الرائد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق النصر بقيادة رونالدو، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الرائد بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد رونالدو على رأس تشكيل النصر أمام الرائد، إذ يقود الهجوم رفقة السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أنجيلو جابرييل.

شارك كريستيانو رونالدو هذا الموسم في 16 مباراة مع النصر في الدوري السعودي، سجل خلالها 14 هدفًا، كما صنع هدفين.

يحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 35 نقطة، بينما يأتي الرائد في المركز الخامس عشر وفي رصيده 14 نقطة.

تشكيل النصر ضد الرائد

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - علي لاجامي - نواف بوشل

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - علي الحسن - أوتافيو

وفي الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أنجيلو جابرييل.