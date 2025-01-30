بثنائية نظيفة.. اتحاد بسيون يفوز على الجونة بدوري الكرة النسائية

استطاع فريق الكرة النسائية لنادي اتحاد بسيون، اليوم الخميس، أن يفوز على نظيره الجونة ، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

حيث فاز اتحاد بسيون على الجونة بهدفين مقابل لا شيء، وقد أحرز الأهداف بسمة سالم، آية الصياد.

كما تضمن الجهاز الفنى والإداري للفريق مدير فنى عبد الفتاح رضا ،مدير الكرة رضا زرير ،مدرب حراس محمود ابو النجا، إدارى ياسمينا مرسي.

وكانت قد انطلقت اليوم ٤ مواجهات ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

وجاءت أبرز هذه المواجهات، مواجهة فريق البنك الأهلي لفريق وادي دجلة، مباراة الجونة لفريق اتحاد بسيون، كما يلاقي فريق بيراميدز نظيره فريق مودرن سبورت، وأخيرًا يواجه المقاولون العرب نظيره فريق الطيران.