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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائى ساخن بين على فرج ودييجو بـ"جى بى مورجان للإسكواش".. اعرف الموعد

على فرج
على فرج
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تتجه أنظار عشاق "القفص الزجاجى" فى تمام الثالثة من فجر يوم الجمعة، نحو ولاية نيويورك بالولايات المتحدة، لمتابعة نهائى بطولة جي بي مورجان للإسكواش 2025، وذلك بين الفرعون المصرى على فرج لاعب وادى دجلة، والبيروفى دييجو الياس.
وتأهل على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، إلى نهائى بطولة جى بى مورجان بعد الفوز على اللاعب بول كولي المصنف الرابع عالميًا، بنتيجة 0-3 بواقع نقاط 11-8, 11-7, 11-7 في مباراة استغرقت (46) دقيقة.
فيما تأهل البيروفى دييجو ألياس المصنف الثالث عالمياً إلى نهائى تلك البطولة بعد الفوز على التايجر المصرى مصطفى عسل لاعب بالم هيلز والمصنف الثانى عالمياً بنتيجة 3-1، وكانت نتيجة الأشواط 11-5, 8-11, 11-8, 11-9 .

وتعتبر تلك المواجهة من اقوىالمواجهات التى من المقرر ان تشهدها تلك البطولة، لم تشهده من ندية وقوة فى الأداء، وتاريخ المواجهات بين اللاعبين بعد ان تقابل مع بعضهما 32 مرة.

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