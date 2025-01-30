بالتسجيل والصناعة.. أحمد عبد القادر يتألق في فوز قطر على الشمال "فيديو"

قاد الجناح المصري أحمد عبد القادر، فريق قطر للفوز على الشمال بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب سحيم بن حمد، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري القطري.

بدأ أحمد عبد القادر أساسيًا مع قطر ضد الشمال، ولعب المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، وتألق خلالها حيث صنع هدفًا وسجل هدف فوز فريقه.

بدأت أحداث المباراة بحالة طرد في صفوف الشمال، حينما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه بابكر سيك في الدقيقة 38.

أحمد عبد القادر يواصل التألق مع فريق قطر القطري

صنع أحمد عبد القادر الهدف الأول لفريق قطر في الدقيقة 45+3، بعدما قدم تمريرة حاسمة لزميله عطاء جابر الذي سدد كرة رائعة في شباك الضيوف.

أدرك الجزائري بغداد بونجاح التعادل لفريق الشمال في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، لتصبح النتيجة 1-1.

ولكن أحمد عبد القادر كان له رأي آخر، إذ تسبب في ركلة جزاء لفريقه، ونفذها بنجاح في الدقيقة 90+10.

وكان عبد القادر أحرز هدف فوز فريق قطر على السد، في مباراة الجولة الماضية، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1-0.

بذلك، خاض أحمد عبد القادر 11 مباراة مع قطر في الدوري القطري، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

بتلك النتيجة، رفع قطر رصيده إلى 16 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما تجمد رصيد الشمال عند 19 نقطة في المركز الخامس.