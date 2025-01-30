مجلس النواب يستضيف اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

استضاف مجلس النواب اليوم الخميس الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٥، الاجتماع الخامس والأربعين لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وذلك برئاسة المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمشاركة الأمناء العموم للبرلمانات العربية.

وقد شهد الاجتماع مناقشة عدة أمور تتعلق بتفعيل دور الجمعية وتعزيز التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية لتعزيز العمل البرلماني العربي المُشترك.