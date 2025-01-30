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الخميس 30 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مجلس النواب يستضيف اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

برئاسة أمين عام مجلس النواب..

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استضاف مجلس النواب اليوم الخميس الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٥، الاجتماع الخامس والأربعين لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وذلك برئاسة المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمشاركة الأمناء العموم للبرلمانات العربية.
وقد شهد الاجتماع مناقشة عدة أمور تتعلق بتفعيل دور الجمعية وتعزيز التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية لتعزيز العمل البرلماني العربي المُشترك.

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