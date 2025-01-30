رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة العاشرة من الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الخاصة بالجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، وذلك وفقًا للوائح المثبتة للمسابقة ونظام المخالفات والعقوبات ومعاير الجودة للموسم الرياضي 2024-2025.

وجاءت عقوبات الجولة العاشرة كالتالي:

قررت الرابطة ايقاف محمد علي بن حموته (غزل المحلة) مباراة واحدة، مع تغريمه 5000 جنيه، لحصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق الأهلي بقيمة 100,000 جنيه، مع لفت نظر، بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

إيقاف اللاعب كريم حافظ رمضان سيف الدين مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه، لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف اللاعب أحمد ناصر محمود معوض الشناوي مباراة واحدة مع غرامة 5000 جنيه، لنفس السبب.

إيقاف اللاعب أحمد توفيق محمد حسن (بيراميدز) مباراتين مع غرامة 5000 جنيه، بسبب الطرد للعب الخشن.

تغريم نادي بيراميدز 50 ألف جنيه، لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء وحمراء خلال المباراة.

توقيع غرامة مالية على فريق حرس الحدود وقيمتها 10,000 جنيه، بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني لمدة خمس دقائق.

منع دكتور محمود مسعد الشحات (طبيب المصري) من مرافقة الفريق لمباراة واحدة، مع لفت نظر وتغريمه 15,000 جنيه.

إيقاف محمود صابر محمد (البنك الأهلي) مباراتين مع تغريمه 5000 جنيه، بسبب الطرد نتيجة اللعب العنيف.

إيقاف دوكوا فرانشكو دودو (سموحة) مباراة واحدة مع تغريمه 5000 جنيه، لحصوله على الإنذار الثالث.