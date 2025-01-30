دجلة يكتسح البنك.. نتائج 4 مواجهات نارية في دوري الكرة النسائية

انتهت اليوم الخميس، المباريات الخاصة بالجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية، وذلك بعد تأجيل عدد منها بسبب مباريات منتخب مصر تحت ١٧ عام الكرة النسائية.

وجاءت أبرز هذه المواجهات، مواجهة فريق البنك الأهلي لفريق وادي دجلة، مباراة الجونة لفريق اتحاد بسيون، كما يلاقي فريق بيراميدز نظيره فريق مودرن سبورت، وأخيرًا يواجه المقاولون العرب نظيره فريق الطيران.

فاز مودرن سبورت باربعة أهداف على نظيره فريق بيراميدز.

وحاول الفريقين السيطرة على الكرة، في محاولة من جانبهم في احراز أهداف سريعة كلا في شباك الآخر، وذلك لضمان الفوز وخطف الثلاث النقاط.

واستطاع فريق مودرن سبورت ، بالتقدم على بيراميدز في الشوط الاول بهدف نظيف بأقدام أمل سامح.

ليستمر فريق مودرن في مواصلة السيطرة على الكرة، وإحراز أهداف جديدة عن طريق هيام عبد الحفيظ وصامويل.

لتنتهي المباراة بفوز مودرن سبورت برباعية نظيفة ويرفع رصيده في ترتيب بطولة الدوري لـ ٣١ نقطة.

وفي مباراة قوية جمعت بين فريقي البنك الاهلي ووادي دجلة، على ملعب وادي دجلة، فاز فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.

حيث حاول الفريقين وخطف الثلاث النقاط، ليحرز هدف التقدم فريق البنك الاهلي عن طريق نغم النجار لاعبة الفريق، ليقم بعدها وادي دجلة بالاستحواذ على الكرة وإحراز هدف التعادل عن طريق اللاعبة بسكوتة.

لينتهي الشوط الاول للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ليبدا الفريقين في حالة من الهجوم لإحراز الهدف الثاني، ليستطيع وادي دجلة بتسديد هدف قوي في مرمى دجلة عن طريق جيفتي.

لتنتهي المباراة بفوز وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.

وأما عن مباراة اتحاد بسيون والجونة ، فقد فاز فريق اتحاد بسيون على الجونة بثنائية نظيفة.

ليوقف اتحاد بسيون نزيف الخسائر ويصبح رصيده فريق اتحاد بسيون ٨ نقاط ،بينما يحتل الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

واخيراً المقاولون العرب يقسو على الطيران بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ليصبح رصيده ٢٥ نقطة مقابل يتوقف رصيد الطيران لـ١٤ نقطة .