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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي من بغداد: الرئيس السيسي يؤكد دائما على حتمية مساندة ودعم العراق

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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أعرب رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته بوجوده في العراق، مؤكدًا على المكانة العزيزة التي تحتلها بغداد في قلوب المصريين. كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته للعراق الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.


وأضاف خلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي بين مصر والعراق، بحضور رئيس الوزراء العراقي، الذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر كانت دائمًا داعمة لاستقرار العراق، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يؤكد باستمرار على أهمية مساندة العراق لاستعادة دوره الرائد كقلعة زراعية وصناعية وخدمية نفتخر بها جميعًا كعرب.


وأشار إلى أن زيارته للعراق تعكس رغبة قوية في تعزيز التعاون بين الشعبين المصري والعراقي، إلى جانب الدعم السياسي المشترك.


وتابع، أن الظروف التي تمر بها المنطقة اليوم تبرهن بشكل قاطع على ضرورة التكامل في جميع المجالات، ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن الأهم على الصعيد الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات والصراعات التي تهدد استقرار الإقليم والمنطقة العربية والعالم بأسره.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العراق