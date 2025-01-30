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الخميس 30 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«السبكى» يعقد اجتماعات مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز التعاون الطبى

في مؤتمر«أرب هيلث»..

جانب من اللقاءات
جانب من اللقاءات
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ختامًا للمشاركة بفعاليات مؤتمر ومعرض الصحة العربي (Arab Health 2025) في دبي، أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارة تفقدية إلى المركز الدولي للأشعة بالشارقة، للاطلاع على أحدث الحلول التكنولوجية في التشخيص الطبي.

كما تفقد الدكتور أحمد السبكي الجناح المصري المشارك بمعرض آراب هيلث 2025، حيث التقى ممثلي الشركات المصرية المشاركة، واطلع على أحدث الابتكارات في مجالات التكنولوجيا الصحية والتشخيص الطبي المتقدم، مشيدًا بمستوى المشاركة المصرية في المعرض، والتي تعكس تطور قطاع الصناعات الطبية والتكنولوجية في مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل على إطلاق عدة تطبيقات للذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري، والتي ستسهم في تعزيز دقة التشخيص الطبي بنسبة تفوق 90%، مما يساعد في تحسين جودة الخدمات الصحية بمصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تتبنى أحدث الحلول التكنولوجية لدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور أحمد السبكي سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الصحية، وذلك لتعزيز التعاون في التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والتشخيص الطبي المتقدم، مشددًا على أن التعاون مع الشركات العالمية يعزز من قدرات منظومة التأمين الصحي الشامل، ويرتقي بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مصر، كما يساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

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