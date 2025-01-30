محمود فتح الله مدربًا عامًا للفريق الأول بنادي غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الخميس، تعيين محمود فتح الله مدربًا عامًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، تعيين محمود فتح الله مدربًا عامًا للفريق الأول، لينضم إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة شوقي غريب.

محمود فتح الله ينضم لجهاز غزل المحلة الفني

وقع محمود فتح الله على عقود انضمامه للجهاز الفني لفريق غزل المحلة، ظهر اليوم الخميس، في مقر شركة غزل المحلة لكرة القدم، وذلك بحضور المهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام.

ويتمنى مجلس إدارة نادي غزل المحلة التوفيق للمدرب العام الجديد، محمود فتح الله في مهامه الجديدة مع زعيم الفلاحين.

أبرم غزل المحلة 5 صفقات في الميركاتو الشتوي الحالي، هم: عماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز، أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين.

يحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 10 جولات حتى الآن.