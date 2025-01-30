رئيس بنما ينفي مناقشة أزمة القناة مع وزير الخارجية الأمريكي

استبعد رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، اليوم الخميس، مناقشة مسألة السيطرة على قناة بنما، في اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يزور الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، في أول رحلة رسمية له إلى الخارج، هذا الأسبوع.

ووفقاً لـ«رويترز»، تأتي التعليقات التي أدلى بها مولينو، في مؤتمر صحفي أسبوعي، بعد أن هدَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على القناة، مدّعياً أن الصين تُديرها. وتنفي حكومة بنما بشدةٍ هذا الاتهام.

وقال مولينو: «لا يمكنني التفاوض أو الشروع في عملية تفاوض بشأن القناة. هذا أمر محسوم. القناة تابعة لبنما».