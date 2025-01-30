تحرير 273 محضرًا تموينيًا خلال يناير بأشمون

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت التموينية والأسواق والمخابز.

أكد خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون، أنه بالتنسيق مع إدارة التموين بأشمون، برئاسة نزية ضلع، تم تنفيذ حملات مكثفة خلال يناير 2025، أسفرت عن تحرير 273 محضرًا متنوعًا.

شملت هذه المحاضر 260 مخالفة خاصة بالمخابز، بالإضافة إلى 13 محضرًا جنحة أسواق، تضمنت مخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع مجهولة المصدر، ومزاولة نشاط بدون ترخيص، وحيازة سلع مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب مخالفات نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، والاستيلاء على الدعم.

أما عن المخالفات التي تم ضبطها خلال الحملات على المخابز، فقد تضمنت 18 محضرًا لمخالفة المواصفات، و70 محضرًا لنقص الوزن، و80 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و45 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجين، و7 محاضر استيلاء على 25 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و33 محضرًا لعدم إعطاء بون الصرف، و3 محاضر لعدم وجود ميزان، و4 محاضر توقف عن العمل، و9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد النمر استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تطبيقًا للقانون وحفاظًا على صحة المواطنين والصالح العام.