رسميًا.. الدحيل القطري يضم حكيم زياش

أعلن نادي الدحيل القطري، عن تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من نادي جالطا سراي التركي.

زياش انضم إلى صفوف جالطا سراي في صيف 2023، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، لكنه لم يستمر طويلًا في الدوري التركي، حتى اتفق الطرفان على فسخ التعاقد بالتراضي.

حكيم زياش ينضم إلى الدحيل القطري

ورحب نادي الدحيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، بانضمام زياش، مؤكدًا على إتمام الصفقة بنجاح.

وصل زياش إلى الدوحة في الساعات القليلة الماضية، تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود بشكل رسمي.

ولم يعلن النادي القطري مدة التعاقد مع حكيم زياش أو قيمة الصفقة، لكن بحسب موقع «ترانسفير ماركت» الشهير، فإن عقد زياش يبدأ مع الدحيل منذ يناير الجاري.

لعب حكيم زياش مع جالطا سراي 34 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

يتصدر فريق الدحيل جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 29 نقطة، بعدما لعب 13 جولة حتى الآن.