منافسات شرسة على جائزة اللاعب الأفضل فى البريميرليج عن شهر يناير

كشف رابطة المحترفين الإنجليزية، عن أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى شهر يناير المنقضى، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

واعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إكس"، أسماء اللاعبين المرشحين، والتى جاءت كالتالى:

- فيل فودين لاعب مانشستر سيتي

- كودي جاكبو لاعب ليفربول

- ديان هويسين لاعب بورنموث

- ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل

- جاستن كلويفرت لاعب بورنموث

- فيليبي ماتيتا لاعب كريستال بالاس.