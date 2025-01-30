ads
الخميس 30 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منافسات شرسة على جائزة اللاعب الأفضل فى البريميرليج عن شهر يناير

فودين
فودين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف رابطة المحترفين الإنجليزية، عن أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى شهر يناير المنقضى، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
واعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إكس"، أسماء اللاعبين المرشحين، والتى جاءت كالتالى:
- فيل فودين لاعب مانشستر سيتي
- كودي جاكبو لاعب ليفربول 
- ديان هويسين لاعب بورنموث 
- ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل 
- جاستن كلويفرت لاعب بورنموث 
- فيليبي ماتيتا لاعب كريستال بالاس.

منافسات شرسه البريميرليج الدوري الإنجليزي رابطة المحترفين الإنجليزيه فودين جاكبو هويسين إيزاك كلويفرت ماتيتا