رئيس وزراء العراق: توقيع مذكرات تفاهم مع مصر في عدة مجالات

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن انعقاد الجلسة الثالثة للجنة العراقية المصرية، والتي تُعد من أكثر اللجان نشاطًا ومتابعة. وأوضح أنها تعمل على تطوير مجموعة من التفاهمات تشمل اتفاقيات ومذكرات تعاون بين البلدين.

وخلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي بين مصر والعراق، بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أشار السوداني، في تصريحات نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن هذا الإطار المؤسسي ينظم العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا أن الحديث عن الروابط المشتركة بين العراق ومصر يتطلب ساعات، نظرًا لما يجمعهما من حضارة وتاريخ وإسهامات إنسانية امتدت لآلاف السنين.

وأضاف أن هذا الإرث المشترك يفرض على البلدين مواصلة العمل والتعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يلبي تطلعات شعبيهما، ويعزز العلاقات الثنائية بينهما.

كما تطرق السوداني إلى أهمية الموقع الجغرافي للعراق في طرح مشاريع استراتيجية، مثل مشروع "طريق التنمية"، المعروف سابقًا بـ"القناة الجافة"، والذي يرتبط بميناء الفاو.

وأوضح أن التحديات التي واجهها العراق، بما في ذلك حرب الثمانينات والعقوبات الاقتصادية في التسعينات والأوضاع خلال العقدين الماضيين، أدت إلى تعثر هذه الخطة التنموية.

وشدد على أن هذا المشروع لا يزال يمثل فرصة كبيرة لإنشاء صناعة وطنية على امتداد مساره، واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية في العراق، بما يعود بالنفع على جميع دول المنطقة.