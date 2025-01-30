استشاري: عدم تهوية المنازل في الشتاء يُزيد من الإصابة بالبرد

قال الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن البعض يشعر بأن المنازل باردة عن الشارع، وهذا الأمر غير صحيح، مشيرًا إلى الإنسان يشعر بالدفء في الشارع بسبب الحركة التي تُشعره بالدفء.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره ببرنامج "حوار خاص"، المذاع على الفضائية "الثانية"، أن عدم تهوية المنازل في الشتاء أمر غير صحي، ويُزيد من الإصابة بنزلات البرد، مشيرًا إلى أن الطقس البارد لا يؤدي إلى الشعور بالبرد، ولكن الانتقال من طقس دافيء إلى بارد هو ما يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد.

وأوضح أن الدفاية صحية إذا استخدمت بصورة صحيحة، مشيرًا إلى أن الفيروسات تنتقل بسهولة حال انخفاض المناعة، ولا تزيد في فصل الصيف أو الشتاء مثلما يعتقد البعض.