بنك التنمية الصناعية يختتم حملة بطاقات "ميزة" بفوز 10 عملاء بجوائز ذهبية

أعلن بنك التنمية الصناعية عن ختام حملة بطاقات "ميزة"، التي أطلقتها شركة بنوك مصر لتكنولوجيا الخدمات البنكية، بتتويج أربعة فائزين بجوائز نصف جنيه ذهب في السحب الأخير، ليصل إجمالي عدد الفائزين خلال الحملة إلى 10 عملاء.

جاءت الحملة في إطار جهود تعزيز استخدام البطاقات الوطنية "ميزة" وتشجيع العملاء على اعتمادها في معاملاتهم اليومية، دعمًا للتحول الرقمي والشمول المالي، بما يتماشى مع استراتيجية البنك ورؤية مصر 2030.

وجرى اختيار الفائزين بناءً على عدد العمليات الشرائية المنفذة باستخدام بطاقات "ميزة" خلال فترة الحملة، حيث جرى تكريمهم في احتفالية خاصة نظمتها شركة بنوك مصر.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام بنك التنمية الصناعية بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة وبرامج تحفيزية تعزز تجربة العملاء وتدعم ثقتهم، مع استمرار البنك في دعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توفير حلول مالية مرنة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع.

وفي هذا السياق، توجه البنك بالتهنئة للفائزين، مؤكدًا استمراره في طرح مزيد من البرامج والمبادرات التي تقدم قيمة مضافة للعملاء.