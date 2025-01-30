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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوارديولا ينافس آرتيتا على جائزة أفضل مدرب فى شهر يناير

جوارديولا
جوارديولا
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كشف رابطة المحترفين الإنجليزية، عن الأسماء المرشحة لجائزة أفضل مدرب عن شهر يناير المنقضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأعلنت الصفحة الرسمية لرابطة الدوري الإنجليزي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أسماء المدربين المرشحين، والتى جاءت كالتالى:
- بيب جوارديولا ( مانشستر سيتي ).
- مايكل آرتيتا ( آرسنال ) .
- إيدو هاو ( نيوكاسل ).
- اندونى ايرولا (بورنموث).

وقاد مايكل آرتيتا أرسنال لاحتلال وصافة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 47 نقطة بعد الفوز القاتل على ولفرهامبتون بهدف نظيف، وعلى أثرها تراجع نوتنجهام فورست إلى المركز الثالث برصيد 44 نقطة بعد هزيمته الثقيلة بخمسة أهداف دون رد أمام بورنموث. 
وشهدت لآونة الأخيرة صحوة فى صفوف مانشستر سيتي، بعدما قاده بيب جوارديولا لاحتلال المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بعد تمكنه من الفوز بصعوبة على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب الاتحاد. 
فيما حقق نيوكاسل يونايتد فى الجولة الأخيرة فوزاً كبيراً بثلاثة أهداف لهدف على خصمه، وذلك تحت القيادة الفنية لإيدو هاو ليضيف 41 نقطة ويظل في المركز الخامس.

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