تأجيل محاكمة المتهمة بقتل الطفلة مكة

قررت محكمة الطفل بأكتوبر، تأجيل محاكمة المتهمة، بقتل الطفل مكة لجلسة ١٣ فبراير القادم.

وكانت النيابة قد انتهت من تحقيقاتها مع "منة"، التي اعترفت في التحقيقات بخنق الطفلة "مكة وليد أحمد سالم فرحات" (5 سنوات) بمعاونة والدتها "شيماء" الشهيرة بـ"أم هاشم" وأخيها الأكبر "محمد"، حيث استدرجت الطفلة إلى مكان الجريمة، ثم قتلتها وقامت هي وعائلتها بالتمثيل بجثمانها بتمزيق الجثة والتخلص منها في أماكن متفرقة.

وأكدت "منة" في اعترافاتها أمام النيابة أن الجريمة كانت بإيعاز منها، وأنها حاولت إبعاد التهمة عن والدتها وشقيقها.

وكشفت التحقيقات أنه عُثر على أجزاء من جثة المجني عليها داخل كرتونة في شقة سكنية بمنطقة وردان، بعد أن اختفت عن أنظار أسرتها حال لهوها مع أطفال الجيران أمام المنزل.

ووفقًا لاعترافات المتهمة الرئيسية، والمعروفة باسم "أم هاشم"، فقد كانت تستأجر شقة من والد الضحية، وبعد طلب طردها من الشقة بسبب خلافات، قررت الانتقام بشكل غير متوقع، فاستهدفت الطفلة الصغيرة، واستغلت عملية نقل أثاثها من المكان إلى مسكن جديد، قامت المتهمة باختطاف "مكة" وإخفائها بين الأثاث.