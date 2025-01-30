مودرن سبورت يفوز برباعية نظيفة على بيراميدز في دوري الكرة النسائية

انتهت منذ قليل المباراة التي تجمع بين فريقي الكرة النسائية لأندية بيراميدز ومودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

حيث حاول الفريقين السيطرة على الكرة، في محاولة من جانبهم في احراز أهداف سريعة كلا في شباك الآخر، وذلك لضمان الفوز وخطف الثلاث النقاط.

واستطاع فريق مودرن سبورت، بالتقدم على بيراميدز في الشوط الأول بهدف نظيف بأقدام أمل سامح.

ليستمر فريق مودرن في مواصلة السيطرة على الكرة، وإحراز أهداف جديدة عن طريق هيام عبد الحفيظ وصامويل.

لتنتهي المباراة بفوز مودرن سبورت برباعية نظيفة ويرفع رصيده في ترتيب بطولة الدوري لـ ٣١ نقطة.

ودخل فريق بيراميدز المباراة، المركز العاشر برصيد 15 نقطة، مع مودرن سبورت صاحب المركز السادس برصيد 28 نقطة.

وقد تضمن تشكيل فريق مودرن سبورت كلا من: "أسماء حراسة مرمى – بردجيت – ياسمين سمير –هند إسماعيل –نورهان عصان – اسماء بدر –فاطمة رجب – هيام عبد الحفيظ – امل سامح – غرام أسامة – صامويل".