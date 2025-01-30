بينهم نبيل عيوش.. برلين السينمائي يعلن لجنة تحكيم نسخته الـ75

كشف مهرجان برلين السينمائي، عن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في دورته الخامسة والسبعين، والتي تقام خلال الفترة من 13 إلى 23 فبراير المقبل.

تضم لجنة التحكيم، التي يترأسها المخرج تود هاينز، النجمة الصينية فان بينج بينج، والمخرج المغربي نبيل عيوش، ومصممة الأزياء الألمانية بينا دايجلير، والمخرج الأرجنتيني رودريجو مورينو، والناقدة السينمائية إيمي نيكلسون، والممثلة والمخرجة ماريا شرادر.

ستبدأ النسخة القادمة بقيادة المديرة الفنية الجديدة تريشيا تاتل، وهي صحفية ومشرفة أفلام أمريكية تحظى بالاحترام والتي تولت المنصب خلفًا لكارلو شاتريان.

عند الإعلان عن تشكيلة المشاركين، ناقشت “تاتل” رغبتها في توسيع جاذبية المهرجان، فضلاً عن الحفاظ على جذوره السياسية.

وقالت: "لا يمكننا ولا نخجل من السياسة. يمكن القول إنها في الحمض النووي للمدينة والمهرجان نفسه".

وأضافت: “لكن من العدل أن نقول إن مهرجان برليناله هو أشياء كثيرة وبالنسبة لجميع المهرجانات وجميع الثقافات في الوقت الحالي، يمكن لأجندة الأخبار أن تهيمن غالبًا على الخطاب”.