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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وادي دجلة يكتسح البنك بهدفين مقابل هدف في دوري الكرة النسائية

لاعبات البنك الاهلي
لاعبات البنك الاهلي قبل المباراة
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في مباراة قوية بين فريقي الكرة النسائية لأندية البنك الأهلي ووادي دجلة، على ملعب وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

حيث حاول الفريقين السيطرة على الكرة، في محاولة من جانبهم في احراز أهداف سريعة كلا في شباك الآخر، وذلك لضمان الفوز وخطف الثلاث النقاط.

ليحرز هدف التقدم فريق البنك الأهلي عن طريق نغم النجار لاعبة الفريق، ليقم بعدها وادي دجلة بالاستحواذ على الكرة وإحراز هدف التعادل عن طريق اللاعبة بسكوتة.

لينتهي الشوط الأول للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين .

ليبدا الفريقين في حالة من الهجوم لإحراز الهدف الثاني، ليستطيع وادي دجلة بتسديد هدف قوي في مرمى دجلة عن طريق جيفتي.

لتنتهي المباراة بفوز وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، ووصول نقاطه لـ ٣٧ نقطة في جول البطولة.

ودخل البنك الأهلي المباراة محتلا المركز السادس لجدول ترتيب دوري الكرة النسائية، برصيد 28 نقطة جمعها من خلال 14 مباراة، فاز في 9 مباريات منها وخسر 4 مواجهات وتعادل في مواجهة واحدة.

في المقابل دخل فريق وادي دجلة المباراة في المركز الثالث من الترتيب برصيد 34 نقطة جمعها من خلال 13 مباراة فاز في 11 منها وتعادل في واحدة وخسر في مواجهة.

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