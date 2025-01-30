الاتفاق السعودي يقيل مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد بسبب سوء النتائج

أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الخميس، عن إقالة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد من منصبه، وذلك بعد موسم ونصف فقط من توليه القيادة الفنية للفريق.

تعاقد الاتفاق مع جيرارد في صيف 2023 بعقد يمتد لـ4 سنوات، إلا أن سوء النتائج وتراجع أداء الفريق بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، دفع إدارة النادي السعودي إلى اتخاذ قرار الإقالة.

وحقق الاتفاق تحت قيادة جيرارد الفوز في 5 مباريات وخسر في 8 وتعادل في 4، كما سجل لاعبو الفريق 19 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 27 هدفًا، مما يعكس المشاكل الدفاعية التي يعاني منها فارس الدهناء.

تعليق جيرارد بعد إقالته من تدريب الاتفاق

وقال جيرارد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «بعد تفكير عميق، توصلت أنا والنادي إلى اتفاق متبادل على الانفصال».

وأضاف أسطورة ليفربول: «لم يكن هذا القرار سهلًا، ولكن في بعض الأحيان في كرة القدم، لا تسير الأمور كما هو مخطط لها».

وتابع مدرب الاتفاق السابق: «الدوري السعودي للمحترفين دوري صعب وتنافسي، ولدي كل الاحترام للاعبين والجهاز الفني الذين يبذلون قصارى جهدهم كل يوم».

وأتم ستيفن جيرارد: «أود أن أشكر بصدق جميع من في النادي على دعمهم وعملهم الجاد. كرة القدم في السعودية تسير في الاتجاه الصحيح، وسأظل ممتنًا للوقت الذي قضيته هنا. أتمنى للفريق والجماهير كل التوفيق والنجاح في المستقبل».

ومن المتوقع أن يعلن نادي الاتفاق عن مدربه الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة، ليخلف الإنجليزي ستيفن جيرارد.

ويحتل الاتفاق حاليًا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بعدما خاض 17 مباراة حتى الآن.