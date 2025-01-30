استشاري تغذية يُفجر كارثة صحية عن "الإير فراير"

قال الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن البروتين الحيواني مادة خصبة لنمو البكتيريا، ومن السهل أن يتعرض للتلف خاصة في فصل الصيف، ولذلك لا يجب أن نقوم بإعداد الأطعمة لأكثر من يوم.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره ببرنامج "حوار خاص"، المذاع على الفضائية "الثانية"، أن "الإير فراير" بالنسبة للإنسان الذي يتناول المقليات كثيرًا قد يُقلل من ضرر الزيوت بعض الشيء، ولكن علينا أن نعلم بأن أرضية "الإير فراير" مصنوعة من مواد بترولية، وأحيانًا تكون هذه الأجهزة مُسرطنة.

وأوضح أن البعض قد يضع ورق الزبدة في "الإير فراير"، وهذا قد يكون مُضرًا لصحة الإنسان، مشيرًا إلى أن ورق الزبدة الذي يميل للون الفاتح موضوع عليه كلور، ووضع عليه الطعام وتسخينه، فهذا يكون مضرًا بصورة كبيرة لصحة الإنسان.