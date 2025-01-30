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الخميس 30 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية والهجرة يلتقي برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
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اجتمع د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الخميس ٣٠ يناير ٢٠٢٥.
تناول الاجتماع الدور الهام الذي يضطلع به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وخاصة في مجال بناء القدرات الإدارية وتدريب الكوادر في المؤسسات الحكومية بما يؤدي الى رفع كفاءة الأداء بالجهاز الإداري للدولة. فى هذا السياق، تطرق وزير الخارجية الي سبل تعزيز الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها الجهاز لدعم بناء قدرات الكوادر الإدارية العاملة بوزارة الخارجية، وكذلك مكاتب التصديقات في مختلف المحافظات، حيث تم الاتفاق على توفير الموارد البشرية لاستيفاء احتياجات الوزارة من الكوادر الإدارية.

اتصالاً بما سبق، نوه الوزير عبد العاطي إلي حرص وزارة الخارجية على التوسع في الاستفادة من التعاون القائم مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتبادل الخبرات في مجال التنمية والإصلاح الإداري مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة، بما في ذلك دعم أنشطة المنظمة العربية للتنمية الإدارية التي تستضيفها مصر، وكذلك المنظمة الإفريقية للإدارة العامة، بالإضافة إلى تدشين برامج تعاون مشتركة في دول حوض النيل الجنوبى والقرن الإفريقي بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تنظيم زيارات لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في مصر للاطلاع على الدور الهام الذي يضطلع به مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العاصمة الإدارية الجديدة بدر عبد العاطي وزير الخارجية