ناشئات المقاولون 2011 تحققن فوزًا كبيراً على البطل الأوليمبي بدوري الجمهورية

حقق فريق ناشئات المقاولون العرب مواليد 2011، انتصارا مستحقا في بطولة دوري الجمهورية، حيث تمكنوا من الفوز على فريق البطل الأوليمبي بأربعة أهداف دون رد.

افتتحت المباراة اللاعبة رودينا محمد علي التي سجلت هدفين، ثم أضافت كل من ملك ، ولارا محمد صلاح هدفًا لكل منهما، ليؤكد الفريق سيطرته على المباراة.

يترأس الجهاز الفني للفريق الكابتن يسري عبد الغني، رئيس القطاع والكابتن مجدي مصطفى مشرف جهاز الكرة النسائية، وكابتن نورهان شتا المدير الفني، وكابتن مصطفى علي مدرب، وكابتن محمد يحيى مدرب الحراس، ودكتورة ميران محمود القط أخصائي إصابات ملاعب، وكابتن آية أيمن إبراهيم إداري.