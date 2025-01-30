"المشرق" يحقق أرباحًا قوية خلال 2024 مدعومًا بنمو الإيرادات وكفاءة التشغيل

أعلن بنك المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجه المالية لعام 2024، والتي أظهرت أداءً قويًا مدفوعًا بنمو الإيرادات وكفاءة التشغيل، مما يعزز مكانته كواحد من أبرز البنوك الإقليمية.

أداء مالي قوي يعكس النمو المستدام

صافي الربح:

سجل بنك المشرق صافي أرباح قبل الضرائب بقيمة 9.9 مليار درهم ، مسجلًا نموًا بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس قوة الأداء المالي وكفاءة إدارة التكاليف.

صافي أرباح قبل الضرائب بقيمة ، مسجلًا نموًا بنسبة مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس قوة الأداء المالي وكفاءة إدارة التكاليف. بعد خصم الضرائب البالغة 869 مليون درهم، ارتفع صافي الربح إلى 9 مليارات درهم، بزيادة 78% على أساس ربع سنوي و4% على أساس سنوي، مما يعزز من العوائد للمساهمين.

الإيرادات:

بلغت إيرادات البنك 13.4 مليار درهم ، مسجلة نموًا بنسبة 24% على أساس سنوي، مع الحفاظ على معدل نمو سنوي مركب قوي بلغ 32% خلال الثلاث سنوات الماضية.

، مسجلة نموًا بنسبة على أساس سنوي، مع الحفاظ على معدل نمو سنوي مركب قوي بلغ خلال الثلاث سنوات الماضية. ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 9% رغم انخفاض أسعار الفائدة خلال العام، مما يعكس قوة هامش الفائدة ونمو الميزانية العمومية.

رغم انخفاض أسعار الفائدة خلال العام، مما يعكس قوة هامش الفائدة ونمو الميزانية العمومية. شهد الدخل من غير الفوائد زيادة 63% ليصل إلى 5 مليارات درهم ، مدعومًا بتوسع أنشطة الرسوم، وتنامي أعمال سوق الصرف الأجنبي والمشتقات المالية والسلع.

ليصل إلى ، مدعومًا بتوسع أنشطة الرسوم، وتنامي أعمال سوق الصرف الأجنبي والمشتقات المالية والسلع. حقق البنك مكاسب استثنائية بلغت 1.2 مليار درهم نتيجة صفقة بيع جزئي لإحدى الشركات التابعة، ما يعكس قدرة البنك على استثمار الفرص الاستراتيجية.

رؤية قيادية تعزز الابتكار والنمو

أكد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق، أن الأداء القوي للبنك في 2024 يعكس مرونته وابتكاره في مواجهة التحولات العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كمركز مالي وتقني عالمي رائد.

من جانبه، أوضح أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أن 2024 كان عامًا تحوليًا للبنك، مع تحقيق إنجازات غير مسبوقة ونمو بنسبة 24% في الإيرادات، بالإضافة إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 29%، مما يؤكد نجاح استراتيجية البنك وقدرته على التكيف مع ديناميكيات السوق.

التزام مستمر بالنمو والابتكار

يواصل بنك المشرق التركيز على تعزيز الخدمات الرقمية، وتقديم حلول مالية مبتكرة، وتعزيز جودة الائتمان من خلال إدارة مخاطر صارمة. كما يستمر في دعم مساهميه من خلال تحقيق نمو مستدام، مما يعزز مكانته كأحد البنوك الأكثر ريادة وابتكارًا في المنطقة.