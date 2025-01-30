بن شرقي ومعلول في تدريبات الأهلي

تواجد الثنائي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد والتونسي علي معلول، في مقر النادي الأهلي بالجزيرة مساء اليوم الخميس، على هامش تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة مودرن سبورت.

وظهر بن شرقي للمرة الأولى داخل النادي الأهلي بعدما أنهى إجراءات الانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية رغم عدم الإعلان رسميا عن الصفقة.

ومن المنتظر إعلان النادي الأهلي بشكل رسمي ضم بنشرقي ضمن صفوفه مساء اليوم الخميس، عبر منصاته الرسمية.

بينما تواجد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق في النادي رغم إعلان وكيله أعماله الرحيل عن الأهلي لرفع الحرج عن مسئول النادي.

وعلمت "البوابة نيوز" أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يضغط على مارسيل كولر المدير الفني من أجل الموافقة على استمرار على معلول مع النادي وقيده في قائمة الفريق حتى نهاية الموسم.