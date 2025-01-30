محافظ البحيرة تتتفقد مشروع مجمع المواقف والكوبري الجديد بحوش عيسي.. صور

واصلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولاتها الميدانية بمركز ومدينة حوش عيسى، لتفقد سير العمل بالمشروعات الجارية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تعترض سير تنفيذها، في إطار متابعتها المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا فوزي، مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، أحمد حمزة، رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، والنائب يحيى داود، عضو مجلس النواب، والمهندسة كريمة عاشور، مدير مديرية الطرق والكباري.

وتفقدت محافظ البحيرة، مشروع إنشاء مجمع المواقف الجديد بحوش عيسى، الذي يتم تنفيذه باعتماد مالى 30 مليون جنيه، وتم الانتهاء من عدد من الأعمال بالمشروع، الذي سيسهم بدوره في تنظيم حركة النقل داخل المدينة، كما تتضمن الأعمال إنشاء سور كامل للموقف، وتنفيذ أعمال الطريق الخارجي له، مما سيساهم في توفير بيئة أكثر تنظيماً وراحة للمواطنين.

كما تفقدت الدكتورة جاكلين عازر مشروع إنشاء الكوبري الخرساني على مصرف الخلط بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه، حيث سيعمل جنبا إلى جنب مع موقف السيارات الجديد في تعزيز البنية التحتية بالمنطقة، ويعد خطوة هامة في تطوير شبكات الطرق والمواصلات.

وخلال الجولة وجهت محافظ البحيرة بسرعة تحديد قطعة الأرض المستقطعة من مجمع المواقف لإنشاء وحدة مرور بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، كما أكدت على سرعة تنفيذ الأعمال في المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأشارت إلى أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية الدقيقة في تنفيذ كافة الأعمال، لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، مؤكدة على أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات في مختلف أنحاء المحافظة، بما يضمن إتمامها في الموعد المحدد.

وخلال جولتها، التقت المحافظ بعدد من أهالي مدينة حوش عيسى، واستمعت إلى شكاواهم ومطالبهم المتعلقة بتحسين الخدمات في مختلف القطاعات، وأكدت على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم، مشددة على أن المحافظة تسعى دائمًا إلى تقديم أفضل الخدمات لأبنائها.